In Pfronten kehrt das Jungvieh ins Tal zurück

Mit der traditionellen Viehscheid steht am Samstag, 13. September, der Höhepunkt der Pfrontener Viehscheid-Däg an. Nach dem rund 100-tägigen Alpsommer in den Bergen wird das Jungvieh aus dem Achtal gegen 9 Uhr auf dem Scheidplatz am Schulgelände eintreffen. Gegen 10 Uhr folgen die Kühe mit ihren Hirten aus dem Vilstal. Erwartet werden wieder tausende Schaulustige, die die Straßen säumen werden.

