In Pfronten kehrt das Jungvieh ins Tal zurück

Mit der traditionellen Viehscheid steht am Samstag, 13. September, der Höhepunkt der Pfrontener Viehscheid-Däg an. Nach dem rund 100-tägigen Alpsommer in den Bergen wird das Jungvieh aus dem Achtal gegen 9 Uhr auf dem Scheidplatz am Schulgelände eintreffen. Gegen 10 Uhr folgen die Kühe mit ihren Hirten aus dem Vilstal. Erwartet werden wieder tausende Schaulustige, die die Straßen säumen werden.
Gelebte Tradition
