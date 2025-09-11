Icon Menü
Gelebte Tradition

In Pfronten kehrt das Jungvieh ins Tal zurück

Am Samstag ist der Höhepunkt der Pfrontener Viehscheid-Däg. Was alles gebote ist.
Von Matthias Matz
    Die Viehscheid ist traditionell der Höhepunkt der Pfrontener Viehscheid-Däg. Am Samstag ist es wieder soweit.
    Die Viehscheid ist traditionell der Höhepunkt der Pfrontener Viehscheid-Däg. Am Samstag ist es wieder soweit. Foto: Johanna Lang (Archiv)

    Mit der traditionellen Viehscheid steht am Samstag, 13. September, der Höhepunkt der Pfrontener Viehscheid-Däg an. Nach dem rund 100-tägigen Alpsommer in den Bergen wird das Jungvieh aus dem Achtal gegen 9 Uhr auf dem Scheidplatz am Schulgelände eintreffen. Gegen 10 Uhr folgen die Kühe mit ihren Hirten aus dem Vilstal. Erwartet werden wieder tausende Schaulustige, die die Straßen säumen werden.

