Die AOK in Füssen zieht um: „Hier haben wir ganz andere Möglichkeiten“

Im ersten Stock des Sparkassengebäudes Kaiser-Maximilian-Platz 3 gaben sich in den vergangenen Wochen die Handwerker die Klinke in die Hand. Neue Wände wurden eingezogen, Türen installiert, große, höhenverstellbare Schreibtische aufgestellt. Im Flur riecht es nach neuem, frisch verlegtem Teppich. „Der muss noch ausdünsten“, sagt Bernd Ruppert, Direktor der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu. Grund für die Betriebsamkeit ist der anstehende Umzug der Krankenklassen-Niederlassung von der Marienstraße an den Kaiser-Max-Platz. Anfang November soll hier die neue Füssener AOK-Geschäftsstelle eröffnet werden.
Vorbereitungen laufen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden