AOK Füssen zieht in eine neue Geschäftsstelle im Sparkassen-Gebäude am Kaiser-Max-Platz

Vorbereitungen laufen

Die AOK in Füssen zieht um: „Hier haben wir ganz andere Möglichkeiten“

Nach 30 Jahren bezieht die AOK Füssen eine neue Geschäftsstelle. Wo die Krankenkasse in der Lechstadt künftig zu finden ist und was die Gründe für den Umzug sind.
Von Matthias Matz
    Das in die Jahre gekommene AOK-Gebäude in der Füssener Marienstraße. Eine Sanierung würde mehrere Millionen Euro kosten.
    Das in die Jahre gekommene AOK-Gebäude in der Füssener Marienstraße. Eine Sanierung würde mehrere Millionen Euro kosten. Foto: Matthias Matz

    Im ersten Stock des Sparkassengebäudes Kaiser-Maximilian-Platz 3 gaben sich in den vergangenen Wochen die Handwerker die Klinke in die Hand. Neue Wände wurden eingezogen, Türen installiert, große, höhenverstellbare Schreibtische aufgestellt. Im Flur riecht es nach neuem, frisch verlegtem Teppich. „Der muss noch ausdünsten“, sagt Bernd Ruppert, Direktor der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu. Grund für die Betriebsamkeit ist der anstehende Umzug der Krankenklassen-Niederlassung von der Marienstraße an den Kaiser-Max-Platz. Anfang November soll hier die neue Füssener AOK-Geschäftsstelle eröffnet werden.

