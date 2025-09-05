Kindergarten St. Tosso goes online

Icon Menü
Der Schwangauer Kindergarten setzt künftig auf eine App statt auf Zettel für die Eltern. Der Gemeinderat erfüllt den Wunsch der Kita-Leitung und des Elternbeirats.
Von Heinz Sturm
    Das Spielzeug im Schwangauer Kindergarten wird weiter analog sein, bei der Kommunikation mit den Eltern setzt St. Tosso dagegen auf eine App.
    Das Spielzeug im Schwangauer Kindergarten wird weiter analog sein, bei der Kommunikation mit den Eltern setzt St. Tosso dagegen auf eine App. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Kindergärtnerinnen können davon ein Lied singen: Zettel an die Eltern werden verteilt und kommen nicht zurück. Oder E-Mails landen im Spam-Ordner und erreichen dadurch nicht die Eltern. Die Kommunikation zwischen Kita und Eltern verläuft nicht immer reibungslos. Das soll sich in Schwangau ändern: Der Kindergarten St. Tosso organisiert künftig seinen Betrieb per “Stay Informed App“. Das war ein Wunsch des Elternbeirats und der Kindergartenleitung, den der Gemeinderat nun erfüllt.

