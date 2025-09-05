Kindergarten St. Tosso goes online

Kindergärtnerinnen können davon ein Lied singen: Zettel an die Eltern werden verteilt und kommen nicht zurück. Oder E-Mails landen im Spam-Ordner und erreichen dadurch nicht die Eltern. Die Kommunikation zwischen Kita und Eltern verläuft nicht immer reibungslos. Das soll sich in Schwangau ändern: Der Kindergarten St. Tosso organisiert künftig seinen Betrieb per “Stay Informed App“. Das war ein Wunsch des Elternbeirats und der Kindergartenleitung, den der Gemeinderat nun erfüllt.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87645 Schwangau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis