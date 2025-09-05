Kindergarten St. Tosso goes online

Kindergärtnerinnen können davon ein Lied singen: Zettel an die Eltern werden verteilt und kommen nicht zurück. Oder E-Mails landen im Spam-Ordner und erreichen dadurch nicht die Eltern. Die Kommunikation zwischen Kita und Eltern verläuft nicht immer reibungslos. Das soll sich in Schwangau ändern: Der Kindergarten St. Tosso organisiert künftig seinen Betrieb per “Stay Informed App“. Das war ein Wunsch des Elternbeirats und der Kindergartenleitung, den der Gemeinderat nun erfüllt.
Schwangau: Eine App für den Kindergarten
