21-Jähriger rutscht mit Motorsäge ab und schneidet sich ins Bein

In Nesselwang hat sich ein junger Mann mit einer Motorsäge ins Bein geschnitten. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige bei Holzarbeiten in der Nähe des Edelsberg zugange. Dabei rutschte er mit der Säge ab und schnitt sich – obwohl er Schutzkleidung trug – in die linke Wade.
Schwerer Arbeitsunfall in Nesselwang: Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in Klinik
Die Schnittwunde war etwa 15 Zentimeter lang und tief und blutete stark. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.
