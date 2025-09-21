Icon Menü
Arbeitsunfall in Nesselwang: 21-Jähriger rutscht mit Motorsäge ab und schneidet sich ins Bein

Arbeitsunfall in Nesselwang

21-Jähriger rutscht mit Motorsäge ab und schneidet sich ins Bein

Ein junger Mann arbeitet mit einer Motorsäge in einem Wald bei Nesselwang. Plötzlich rutscht er ab und sägt sich in das eigene Bein.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat sich bei Holzarbeiten selbst in das Bein gesägt.
    Ein Mann hat sich bei Holzarbeiten selbst in das Bein gesägt. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    In Nesselwang hat sich ein junger Mann mit einer Motorsäge ins Bein geschnitten. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige bei Holzarbeiten in der Nähe des Edelsberg zugange. Dabei rutschte er mit der Säge ab und schnitt sich – obwohl er Schutzkleidung trug – in die linke Wade.

    Schwerer Arbeitsunfall in Nesselwang: Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in Klinik

    Die Schnittwunde war etwa 15 Zentimeter lang und tief und blutete stark. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

    Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.

