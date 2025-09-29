Gehzeitenweg mit der Gruppe ZAM

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Teilnehmer der Gruppe ZAM Schwangau unter der kundigen Führung von Anton Schreiegg von der Bürgerwerkstatt Kultur Nesselwang auf dem Besinnungsweg den Wert der Zeit erfahren. Der Weg führte uns durch die wunderbare Voralpenlandschaft und brachte uns an sechs Stationen zum bewussten Nachdenken über uns und unser Leben: Station 1: „Ich mache mich auf den Weg“, „Zeit für mich“ (2), „Zeit für andere“ (3), „Zeit für Gott“ (4), „Zeit für die Schöpfung“ (5) und „Die Zeit läuft weiter“ (6). Teils uralte Symbole wie Sanduhr, Labyrinth, der schmale Weg Dreieich und Baumscheibe begleiteten den Weg und wollten uns zu innerer Erkenntnis führen. Jede Station wurde mit Texten, Gedanken, Geschichten und Bibelzitaten vertieft. Erfüllt vom Erspüren und Erleben der uns geschenkten Zeit war dann Zeit, im Familienhotel Löwen mit traumhafter Aussicht gemütlich zusammenzusitzen.

