Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Bei der Seerenade in Schwangau gibt es nicht nur Musik, sondern auch eine Verlobung

Seerenade

Musikerlebnis mit Verlobung: Pianist und Sängerin verzaubern in Schwangau doppelt

Bei der Seerenade in Schwangau begeisterten der Pianist Konstantinos Kalogeropoulos und die Musicalsopranistin Maria Meßner mit Musik und ihrer Verlobung.
Von Martina Gast
    • |
    • |
    • |
    Musicalsopranistin Maria Meßner und der Pianist Konstantinos Kalogeropoulos begeisterten bei der Seerenade in Schwangau nicht nur das Publikum. Sie gaben auch ihre Verlobung bekannt.
    Musicalsopranistin Maria Meßner und der Pianist Konstantinos Kalogeropoulos begeisterten bei der Seerenade in Schwangau nicht nur das Publikum. Sie gaben auch ihre Verlobung bekannt. Foto: Martina Gast

    Es war eine wirklich gute Entscheidung, die Seerenade in Hohenschwangau aufgrund der Wetterprognosen um einen Tag nach hinten zu verschieben. Denn am Folgeabend wurde die geräumige Terrasse des Ameron Hotels zur zauberhaften Sonnenterrasse. Gerne setzte sich Dr. Konstantinos Kalogeropoulos dort, wie in jedem Jahr, an seinen weißen Flügel, um sein Publikum auf eine abwechslungsreiche musikalische Zeitreise durch die Welt von Klassik, Pop und Rock einzuschwingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden