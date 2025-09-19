Kaiserwetter beim Heimathaus-Ausflug

„Das war so a scheaner Tag“ – so klang die begeisterte Meinung der Mitglieder und Freunde des Heimathaus-Vereins Nesselwang, die sehr zahlreich beim Ausflug an den Bodensee teilgenommen haben. Die Fahrt anlässlich des 30-jährigen Vereinsjubiläums ging zunächst nach Lindau und von dort bei schönstem Sonnenschein mit dem Schiff nach Friedrichshafen.

Zum Mittagessen hatte unser Wunschlokal extra für die Nesselwanger Ausflügler geöffnet und ganz super gekocht. Anschließend stand noch ein weiteres 'Schiff' zum Bewundern auf dem Programm, nämlich das Luftschiff von Graf Zeppelin im gleichnamigen Museum.

Neben vieler technischer Infos erfuhr man, dass die Jungfernfahrt des ersten Zeppelins mit fünf Personen an Bord ganze achtzehn Minuten dauerte und – auch ein Jubiläum! – vor 125 Jahren stattfand. „Do drin hätt' ma sich an ganze Tag lang aufhalte könne“ – aber die meisten zog es bald auf die Kaffee-Terrasse oder hinunter zu einem Eisbecher an die Seepromenade.

Pünktlich wie ausgemacht stand dann der Bus zur Heimfahrt bereit. Danke an die allerbeste Organisation und Vorbereitung durch die Vorstandschaft!

