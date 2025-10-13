Feuerwehr kämpft in Weizern stundenlang gegen die Flammen

Auch am Sonntagmorgen hängt noch kalter Brandgeruch über dem Eisenberger Ortsteil Weizern in der Luft. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist hier bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen trotz des Einsatzes von rund 190 Rettungskräften eine Scheune zum Teil völlig zerstört worden. Während bei dem Feuer niemand verletzt wurde, schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 400.000 Euro. Wie es zu dem Unglück gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Matthias Matz

87637 Eisenberg

Feuerwehr