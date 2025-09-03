Die Füssener Allgäu-Kaserne auf Wachstumskurs

Die Allgäu-Kaserne ist auf Wachstumskurs: Das wurde beim Austausch des Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) mit dem Kommandeur des Aufklärungsbataillon 10 und Standortältesten, Oberstleutnant Tobias Fürst, und dem stellvertretenden Kommandeur des Versorgungsbataillons 8 und Kasernenkommandant, Oberstleutnant Konrad Rogler, deutlich. Wie Fürst und Rogler berichteten, wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 12,2 Millionen Euro in Füssen investiert, bis 2029 sollen fast 60 Millionen Euro folgen. Allerdings komme der Standort aktuell stark an seine räumlichen Grenzen. Mit dem voraussichtlich geplanten Aufwuchs der Bundeswehr – auch bedingt durch den neuen Wehrdienst – wird eine Schaffung zusätzlicher Kapazitäten außerhalb des Standorts Füssen geprüft.

