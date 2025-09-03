Icon Menü
Bundeswehr in Füssen: Allgäu-Kaserne auf Wachstumskurs

Bundeswehr investiert in Füssen

Die Füssener Allgäu-Kaserne auf Wachstumskurs

Der Abgeordnete Stephan Stracke informiert sich in Füssen über die laufenden Investitionen der Bundeswehr. Fast 60 Millionen Euro soll bis 2029 ausgegeben werden - unter anderem für ein Trio-Gebäude.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Stephan Stracke (Mitte) tauschte sich am Bundeswehrstandort in Füssen mit dem Kommandeur des Aufklärungsbataillons 10, Oberstleutnant Tobias Fürst (links), sowie dem stellvertretenden Kommandeur des Versorgungsbataillons 8, Oberstleutnant Konrad Rogler, aus.
    Stephan Stracke (Mitte) tauschte sich am Bundeswehrstandort in Füssen mit dem Kommandeur des Aufklärungsbataillons 10, Oberstleutnant Tobias Fürst (links), sowie dem stellvertretenden Kommandeur des Versorgungsbataillons 8, Oberstleutnant Konrad Rogler, aus. Foto: Abgeordnetenbüro/Andrea Friebel

    Die Allgäu-Kaserne ist auf Wachstumskurs: Das wurde beim Austausch des Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) mit dem Kommandeur des Aufklärungsbataillon 10 und Standortältesten, Oberstleutnant Tobias Fürst, und dem stellvertretenden Kommandeur des Versorgungsbataillons 8 und Kasernenkommandant, Oberstleutnant Konrad Rogler, deutlich. Wie Fürst und Rogler berichteten, wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 12,2 Millionen Euro in Füssen investiert, bis 2029 sollen fast 60 Millionen Euro folgen. Allerdings komme der Standort aktuell stark an seine räumlichen Grenzen. Mit dem voraussichtlich geplanten Aufwuchs der Bundeswehr – auch bedingt durch den neuen Wehrdienst – wird eine Schaffung zusätzlicher Kapazitäten außerhalb des Standorts Füssen geprüft.

