„Robust, verlässlich, frech“: Warum die neue Lechbrücke wie die Menschen auf beiden Seiten ist

Eine Feier mitten auf einer Brücke? Das klingt ungewöhnlich. Auf der neuen Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem jedoch fand genau das statt. Mit einem großen Brückenfest haben beide Gemeinden die Fertigstellung des Bauwerks gefeiert. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die einmalige Gelegenheit und ließen sich bei dem Fest über den Fluten des Lechs Grillwürste, Kuchen und Getränke schmecken. Sogar Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) war angereist.
Neubau
