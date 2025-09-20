Icon Menü
Der Bau der Lechbücke in Lechbruck/Allgäu ist fast beendet: Das wurde mit einem großen Brückenfest gefeiert.

Neubau

„Robust, verlässlich, frech“: Warum die neue Lechbrücke wie die Menschen auf beiden Seiten ist

Der Neubau der Lechbrücke in Lechbruck ist fast beendet. Das wurde mit einem Brückenfest gefeiert. Dabei spielte auch die seltsame Liebe zweier Dörfer eine Rolle.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Mit einem großen Brückenfest wurde die neue Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem eingeweiht. (von links) Prems Bürgermeister Andreas Echtler, Zimmerermeister Samuel Wöhrle, Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll und Reinhold Reichart (Zweiter Bürgermeister Prem) brachten den Heiligen Nepomuk an seinen Platz auf der Brücke.
    Mit einem großen Brückenfest wurde die neue Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem eingeweiht. (von links) Prems Bürgermeister Andreas Echtler, Zimmerermeister Samuel Wöhrle, Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll und Reinhold Reichart (Zweiter Bürgermeister Prem) brachten den Heiligen Nepomuk an seinen Platz auf der Brücke. Foto: Alexandra Decker

    Eine Feier mitten auf einer Brücke? Das klingt ungewöhnlich. Auf der neuen Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem jedoch fand genau das statt. Mit einem großen Brückenfest haben beide Gemeinden die Fertigstellung des Bauwerks gefeiert. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die einmalige Gelegenheit und ließen sich bei dem Fest über den Fluten des Lechs Grillwürste, Kuchen und Getränke schmecken. Sogar Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) war angereist.

