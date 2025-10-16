Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Die Bundespolizei-Fliegergruppe übt mit ihren Helikoptern von Füssen aus den Einsatz im Gebirge.

Polizeipiloten üben Gebirgsflug

Unter erschwerten Bedingungen

Die Bundespolizei-Fliegergruppe übt von Füssen aus den Einsatz im Gebirge. Was den Einsatz in den Bergen für die jungen Piloten so herausfordernd macht.
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Wie auf dem Exerzierplatz: Punktgenau landen die Hubschrauber nach ihrem Training im Gebirge auf dem Gelände des Füssener Luftsportvereins.
    Wie auf dem Exerzierplatz: Punktgenau landen die Hubschrauber nach ihrem Training im Gebirge auf dem Gelände des Füssener Luftsportvereins. Foto: Matthias Matz

    Schnell wächst das leise Brummen irgendwo oben am Himmel zu einem lauten Dröhnen an. Dann kommen sechs Hubschrauber wie an einer Perlenschnur aneinander gereiht aus östlicher Richtung aus den Wolken herab und setzen in einer Rechtskurve zur Landung an. Kurz darauf stehen die Helikopter in einer exakten Reihe nebeneinander auf der Wiese. Dort warten bereits ein Tanklastwagen und ein Feuerwehrfahrzeug für den Fall, dass beim Aufsetzen auf dem Boden etwas schiefgehen sollte. Männer in dunkelblauen Uniformen eilen zu den Maschinen, während von Westen her fünf weitere Maschinen im Formationsflug zur Landung ansetzen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden