Skiklub pflanzt einen Apfelbaum

Der Skiklub Nesselwang wurde von der Fußball-Spielgemeinschaft (SG) Oy-Nesselwang zur Teilnahme an der Baum-Pflanz-Challenge nominiert. Ziel dieser Aktion ist es, durch gemeinsames Bäumepflanzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu setzen.

Einige Mitglieder des Skiklubs trafen sich noch vor dem Umzug des Bezirksmusikfestes und setzten am Trendsportzentrum Nesselwang einen Apfelbaum in die Erde. Unterstützt wurde die Aktion auch von den beiden Biathleten Michael Greis (Olympiasieger, Ex-Biathlet) und Philipp Nawrath (aktiver Weltcup-Athlet), die gemeinsam mit anpackten.

Ganz im Sinne der Challenge reicht der Skiklub den Staffelstab nun weiter und nominiert Endress+Hauser, den Skiclub Pfronten und den Skiclub Seeg, ebenfalls einen Baum zu pflanzen und die Aktion fortzuführen. „Wir freuen uns, mitzumachen und hoffen, dass viele Vereine unserem Beispiel folgen“, so Skiklub-Vorsitzender Martin Haslach.

