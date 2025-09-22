Skiklub nimmt am Bezirksmusikfest teil

Der Skiklub Nesselwang beteiligte sich mit rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Festumzug des Bezirksmusikfestes in Nesselwang. Ein besonderes Highlight war die festlich geschmückte Kutsche, in der die Ehrengäste, darunter Ehrenvorsitzender Karl Schmid, Ehrenmitglied Regine Breuning, die Olympia-Teilnehmer Franz Keller, Franz Betz, Michael Greis sowie Philipp Nawrath und Helmut Havelka Platz nahmen. Der Skiklub bedankt sich herzlich bei der Harmoniemusik Nesselwang für die hervorragende Organisation und Durchführung dieses gelungenen Festes. „Es war eine große Freude, dass wir als Verein Teil dieses besonderen Ereignisses sein durften“, so Skiklub-Vorsitzender Martin Haslach.

