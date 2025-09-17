Icon Menü
Fachleute diskutieren über das städtebauliche Potenzial der ehemaligen Hanfwerke in der Stadt Füssen

Millionen-Projekt in Füssen

Diese Hürden gilt es bei der Entwicklung des Füssener Hanfwerke-Areals zu nehmen

Das Potenzial des Füssener Hanfwerkeareals für die Stadtentwicklung ist riesig. Über Hürden und Herausforderungen bei der Umsetzung diskutierten Planer und Architekten.
Von Matthias Matz
    Ehemaliges Hanfwerke-Areal in Füssen, jetzt Magnuspark. Für 160 Millionen Euro will der Eigentümer aus dem Gebiet ein modernes, urbanes Quartier machen.
    Ehemaliges Hanfwerke-Areal in Füssen, jetzt Magnuspark. Für 160 Millionen Euro will der Eigentümer aus dem Gebiet ein modernes, urbanes Quartier machen. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Welches Potenzial für die Entwicklung der Stadt schlummert auf dem Gelände der ehemaligen Hanfwerke? Und vor welchen Herausforderungen und Probleme stellt das Projekt Kommune, Eigentümer und Planer? Über diese und andere Fragen der Stadtentwicklung und Baukultur diskutierten am Montagabend Planer, Architekten und Bauträger unter dem Titel „Transformation“ im vollbesetzten Colloquium der Stadt. Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass die Möglichkeiten, die das Areal bietet, enorm sind. Um das Projekt erfolgreich zu gestalten, müssen aber alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

