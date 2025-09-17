Diese Hürden gilt es bei der Entwicklung des Füssener Hanfwerke-Areals zu nehmen

Welches Potenzial für die Entwicklung der Stadt schlummert auf dem Gelände der ehemaligen Hanfwerke? Und vor welchen Herausforderungen und Probleme stellt das Projekt Kommune, Eigentümer und Planer? Über diese und andere Fragen der Stadtentwicklung und Baukultur diskutierten am Montagabend Planer, Architekten und Bauträger unter dem Titel „Transformation“ im vollbesetzten Colloquium der Stadt. Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass die Möglichkeiten, die das Areal bietet, enorm sind. Um das Projekt erfolgreich zu gestalten, müssen aber alle Beteiligten an einem Strang ziehen.
Millionen-Projekt in Füssen
