Anwohner wollen Straße blockieren, Land Tirol treibt Fernpass-Pläne aber unbeirrt weiter

Ungeachtet des immer größer werdenden Protests der Anwohner treibt das Land Tirol seine Pläne für eine Maut am Fernpass voran. Erst am vorangegangenen Wochenende drohten Aktivisten aus dem Bezirk Reutte eine Straßenblockade durch Anwohner an. Diese könne etwa zu dem Weltcup-Start in Sölden am 25. und 26. Oktober oder zum Ski-Opening in Ischgl (29. November) vollzogen werden. So lauteten zumindest etliche Stimmen bei der Versammlung des Transitforums Austria. Bereits über 5000 Bürger haben auf dessen Initiative gegen die Pläne der Landesregierung für zwei Tunnelprojekte und eine Maut ab 2029 unterschrieben.

Dennoch lässt das Land Tirol jetzt mit einer Aussendung aufhorchen. So ist die Straßenbaulast und die Verwaltung der 50 Kilometer langen Strecke bereits zum 1. Oktober an eine landeseigene GmbH übertragen worden. Diese soll künftig auch die Maut kassieren. Geschäftsführer Klaus Gspan spricht in der Aussendung von „einer engen Abstimmung mit der Region“.

Fernpass-Maut: Anwohner drohen mit Straßenblockade

Viele im Bezirk Reutte sehen sich jedoch alles andere als in die Pläne mit einbezogen, sondern vom Land übergangen und ignoriert. Das belegt allein schon der Rücklauf der Unterschriftenaktion, die erst im Sommer startete und gemessen an der Einwohnerzahl des Bezirks (32.000) starke Resonanz erzielte. Gefordert wird darin eine wirksame Verkehrsdosierung an den Grenzen und ein Verzicht auf die 600 Millionen Euro teuren Baupläne. Die Aktivisten sehen darin nämlich die große Gefahr einer weiteren Verkehrszunahme. Zudem könnten, so die Befürchtung, durch zwei Mautstationen weitere Stauschwerpunkte entstehen.

Icon vergrößern Der Widerstand gegen die Pläne der Tiroler Regierung für eine Maut am Fernpass wächst und wächst. Jetzt wird sogar offen mit Straßenblockaden gedroht. Foto: Benedikt Siegert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Widerstand gegen die Pläne der Tiroler Regierung für eine Maut am Fernpass wächst und wächst. Jetzt wird sogar offen mit Straßenblockaden gedroht. Foto: Benedikt Siegert

Das Land dagegen sagt, nur durch diese Maßnahmen könne eine sichere Erreichbarkeit des Außerfern dauerhaft gewährleistet werden und die Bevölkerung geschützt werden. Geplant sind ein neuer Tunnel, der die Passhöhe und die berüchtigte Haarnadelkurve umgeht, sowie eine zweite Röhre in Lermoos.

Neue Fernpass GmbH bereits im Eigentum der Straße

Umsetzen und koordinieren soll diese Pläne die neue GmbH. „Aus dem regulären Budget der Landesstraßenverwaltung sind die Investitionen schlicht und ergreifend nicht zu stemmen“, sagt der stellvertretende Landeshauptmann Josef Geisler (ÖVP). „Hier wird aber kein Familiensilber verscherbelt und auch nichts privatisiert.“ Verschulden musste sich die Gesellschaft bereits mit 600 Millionen Euro am Kapitalmarkt.

Am Rande waren die Fernpass-Pläne auch Thema, als sich in der vergangenen Woche Spitzenbeamte und Politiker zur Verkehrssituation im Allgäu trafen. Dort soll bald ein Abfahrtsverbot von der A7 gelten, das sehr dem ähnelt, das seit Jahren schon auf der Fernpassstraße an bestimmten Wochenenden gilt. Landtagsabgeordneter Andreas Kaufmann (CSU) sagt, das Verkehrsproblem könne die Region nur gemeinsam lösen.

So sieht man die Fernpass-Pläne auf deutscher Seite

Deshalb nahm unter anderem die Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann an dem Termin teil. Sie ist als eine der wenigen Außerferner Politgrößen eine Verfechterin des Fernpass-Pakets. Die ÖVP-Politikerin betont immer wieder die Notwendigkeit, am Status Quo etwas zu ändern. Schließlich kämpfe der Bezirk schon seit 30 Jahren für eine Verbesserung der Situation.

Kaufmann sagt, von deutscher Seite aus habe man die Mautpläne vorschnell verurteilt. Er glaubt an eine Verkehrslenkungsfunktion, die im europäischen Transit durch die geplanten 14 Euro für eine einfache Fahrt am Fernpass einsetzen könnte. „Damit wird die Route weniger attraktiv.“

Bayerns Europaminister Eric Beißwenger (ebenfalls CSU), der auch an dem Runden Tisch in Füssen teilnahm, ist derweil weiter gegen eine Maut. Er betonte zwar sein Verständnis für die Verkehrsprobleme in Tirol. „Aber diese dürfen nicht zulasten Bayerns gehen“, sagt Beißwenger.