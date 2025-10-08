Anwohner wollen Straße blockieren, Land Tirol treibt Fernpass-Pläne aber unbeirrt weiter

Ungeachtet des immer größer werdenden Protests der Anwohner treibt das Land Tirol seine Pläne für eine Maut am Fernpass voran. Erst am vorangegangenen Wochenende drohten Aktivisten aus dem Bezirk Reutte eine Straßenblockade durch Anwohner an. Diese könne etwa zu dem Weltcup-Start in Sölden am 25. und 26. Oktober oder zum Ski-Opening in Ischgl (29. November) vollzogen werden. So lauteten zumindest etliche Stimmen bei der Versammlung des Transitforums Austria. Bereits über 5000 Bürger haben auf dessen Initiative gegen die Pläne der Landesregierung für zwei Tunnelprojekte und eine Maut ab 2029 unterschrieben.

