Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Fernpass: Anwohner wollen Straße blockieren - Land Tirol treibt Pläne dennoch unbeirrt weiter

Allgäu/Außerfern

Anwohner wollen Straße blockieren, Land Tirol treibt Fernpass-Pläne aber unbeirrt weiter

Die Kontroverse um Pläne für eine Maut sowie zwei Tunnelprojekte am Fernpass spitzt sich weiter zu. Seit Oktober liegt die Straße bei einer GmbH, die später Maut kassieren soll.
Von Benedikt Siegert
    • |
    • |
    • |
    Reiseverkehr auf dem viel befahrenen Fernpass. Geht es nach den Plänen des Landes Tirol, müssen Autofahrer für die Strecke bald eine Maut bezahlen
    Reiseverkehr auf dem viel befahrenen Fernpass. Geht es nach den Plänen des Landes Tirol, müssen Autofahrer für die Strecke bald eine Maut bezahlen Foto: Martina Diemand (Archivbild)

    Ungeachtet des immer größer werdenden Protests der Anwohner treibt das Land Tirol seine Pläne für eine Maut am Fernpass voran. Erst am vorangegangenen Wochenende drohten Aktivisten aus dem Bezirk Reutte eine Straßenblockade durch Anwohner an. Diese könne etwa zu dem Weltcup-Start in Sölden am 25. und 26. Oktober oder zum Ski-Opening in Ischgl (29. November) vollzogen werden. So lauteten zumindest etliche Stimmen bei der Versammlung des Transitforums Austria. Bereits über 5000 Bürger haben auf dessen Initiative gegen die Pläne der Landesregierung für zwei Tunnelprojekte und eine Maut ab 2029 unterschrieben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden