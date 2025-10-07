Wie die Riedener die Kirche ins Dorf holten

Ein besonderes Jubiläum steht in Rieden am Forggensee an: Vor 300 Jahren wurde die Pfarrkirche „Zu den heiligen fünf Wunden“ geweiht. Das wird nun am Kirchweihsonntag, 19. Oktober, gefeiert. Los geht es um 9.45 Uhr mit dem Festzug vom Pfarrheim zur Kirche, angeführt von der Musikkapelle. Um 10 Uhr ist das Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier, gestaltet von der Musikkapelle. Nach dem Gottesdienst lädt die Pfarrgemeinde zu Empfang und Pfarrfest ins Haus am Kalkofen ein, mit gemeinsamem Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Nachmittags werden auch Kirchenführungen angeboten. Zu diesem Fest sind die ganze Pfarreiengemeinschaft Rieden, Roßhaupten, Lechbruck und Gäste eingeladen.
Pfarrkirche „Zu den heiligen fünf Wunden“ in Rieden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden