Forggensee-Gemeinde Rieden feiert 300-jähriges Weihejubiläum seiner Pfarrkirche

Pfarrkirche „Zu den heiligen fünf Wunden“ in Rieden

Wie die Riedener die Kirche ins Dorf holten

Vor 300 Jahren wurde die Kirche „Zu den heiligen fünf Wunden“ geweiht – das wird jetzt groß gefeiert. Die ursrpüngliche Kapelle bauten die Riedener auf eigene Faust.
    Die Riedener Pfarrkirche „Zu den hl. fünf Wunden" ist vor 300 Jahren geweiht worden. Dieses Jubiläum wird am 19. Oktober groß gefeiert.
    Die Riedener Pfarrkirche „Zu den hl. fünf Wunden" ist vor 300 Jahren geweiht worden. Dieses Jubiläum wird am 19. Oktober groß gefeiert. Foto: Anne Dolesch

    Ein besonderes Jubiläum steht in Rieden am Forggensee an: Vor 300 Jahren wurde die Pfarrkirche „Zu den heiligen fünf Wunden“ geweiht. Das wird nun am Kirchweihsonntag, 19. Oktober, gefeiert. Los geht es um 9.45 Uhr mit dem Festzug vom Pfarrheim zur Kirche, angeführt von der Musikkapelle. Um 10 Uhr ist das Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier, gestaltet von der Musikkapelle. Nach dem Gottesdienst lädt die Pfarrgemeinde zu Empfang und Pfarrfest ins Haus am Kalkofen ein, mit gemeinsamem Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Nachmittags werden auch Kirchenführungen angeboten. Zu diesem Fest sind die ganze Pfarreiengemeinschaft Rieden, Roßhaupten, Lechbruck und Gäste eingeladen.

