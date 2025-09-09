Icon Menü
Füssen: Mann aus Albanien darf nicht nach Deutschland einreisen und probiert es 55 Stunden später erneut

Grenzübergang Füssen

Mann darf nicht einreisen, fliegt zurück – und taucht 55 Stunden später in Füssen auf

Am Flughafen Berlin-Brandenburg weist die Polizei einen Mann aus Albanien ab – er muss wieder in seine Heimat fliegen. Keine drei Tage versucht er es in Füssen erneut.
    Am Grenzübergang Füssen Ziegelwies kontrollierte die Polizei einen Mann aus Albanien – der Tage zuvor abgewiesen worden war.
    Am Grenzübergang Füssen Ziegelwies kontrollierte die Polizei einen Mann aus Albanien – der Tage zuvor abgewiesen worden war. Foto: Daniel Vogl/dpa

    Am frühen Sonntagmorgen hat die Bundespolizei einen Mann aus Albanien am Grenzübergang Füssen Ziegelwies aufgegriffen. Auf dem Beifahrersitz eines Autos mit deutschem Kennzeichen versuchte der Mann, nach Deutschland einzureisen. Mit ihm im Auto saßen drei weitere Männer aus Albanien - alle vier hatten gültige albanische Reisedokumente dabei, wie die Polizei mitteilt.

