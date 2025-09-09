Mann darf nicht einreisen, fliegt zurück – und taucht 55 Stunden später in Füssen auf

Am frühen Sonntagmorgen hat die Bundespolizei einen Mann aus Albanien am Grenzübergang Füssen Ziegelwies aufgegriffen. Auf dem Beifahrersitz eines Autos mit deutschem Kennzeichen versuchte der Mann, nach Deutschland einzureisen. Mit ihm im Auto saßen drei weitere Männer aus Albanien - alle vier hatten gültige albanische Reisedokumente dabei, wie die Polizei mitteilt.
Grenzübergang Füssen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden