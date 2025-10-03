Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Füssen-Nord: Viel Platz für Firmen und Wohnraum

Stadtentwicklung in Füssen

Viel Platz im Füssener Norden für Firmen und Wohnraum

Es wird noch Jahre dauern, doch der erste Schritt ist jetzt gemacht: Im Füssener Norden soll ein großes Gewerbegebiet mit Wohnraum für Mitarbeiter entstehen
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Auf dieser Fläche soll das ambitionierte Projekt der Stadt Füssen realisiert werden.
    Auf dieser Fläche soll das ambitionierte Projekt der Stadt Füssen realisiert werden. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Ein riesiges Gewerbegebiet „für innovative, produzierende und dienstleistende Unternehmen“, Wohnungen für Mitarbeiter plus eine Kindertagesstätte und eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage – all dies soll im Füssener Norden entstehen. Der Füssener Stadtrat beschloss einstimmig, die Planung für dieses Projekt auszuschreiben und in der Folge einen Bebauungsplan erarbeiten zu lassen. Bis die ersten Bagger anrollen können, werden aber noch Jahre vergehen: Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) schätzt, dass der Baustart ab 2031 erfolgen könnte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden