Viel Platz im Füssener Norden für Firmen und Wohnraum

Ein riesiges Gewerbegebiet „für innovative, produzierende und dienstleistende Unternehmen“, Wohnungen für Mitarbeiter plus eine Kindertagesstätte und eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage – all dies soll im Füssener Norden entstehen. Der Füssener Stadtrat beschloss einstimmig, die Planung für dieses Projekt auszuschreiben und in der Folge einen Bebauungsplan erarbeiten zu lassen. Bis die ersten Bagger anrollen können, werden aber noch Jahre vergehen: Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) schätzt, dass der Baustart ab 2031 erfolgen könnte.

