Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Füssens Bürgermeister hätte lieber den Weißenseer Sportplatz als Standort für die neue Kita

Der nächste Kita-Neubau der Stadt Füssen

Kita doch bei der Turnhalle errichten?

Die Stadt Füssen plant die Weißenseer Kita inzwischen an der Schlickestraße. Doch der Bürgermeister liebäugelt noch immer mit dem von Behörden abgelehnten Standort am Sportplatz.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Noch immer liebäugelt Füssens Bürgermeister mit dem Sportgelände in Weißensee als Standort für die neue Kita.
    Noch immer liebäugelt Füssens Bürgermeister mit dem Sportgelände in Weißensee als Standort für die neue Kita. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Für den Bebauungsplan „Weißensee - See“ haben die Füssener Kommunalpolitiker das Verfahren zur sechsten Änderung vorangetrieben: An der Schlickestraße sollen nicht nur Mehrfamilienhäuser von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) aus Kempten errichtet werden, sondern auch die für den Ortsteil benötigte Kindertagesstätte. Der Füssener Bauausschuss billigte den Entwurf für die Änderung des Bebauungsplanes und beauftragt die Verwaltung, den Plan öffentlich auszulegen und die Behörden zu beteiligen. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) machte danach aber klar, dass er den ursprünglich vorgesehenen Standort für die Kita, nämlich bei der Turnhalle, nach wie vor lieber hätte. Trotz der ablehnenden Haltung der übergeordneten Behörden wolle er hierfür noch einen Anlauf starten, kündigte er im Gremium an. Die Erfolgsaussichten seien aber sehr gering.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden