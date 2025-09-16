Kita doch bei der Turnhalle errichten?

Für den Bebauungsplan „Weißensee - See“ haben die Füssener Kommunalpolitiker das Verfahren zur sechsten Änderung vorangetrieben: An der Schlickestraße sollen nicht nur Mehrfamilienhäuser von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) aus Kempten errichtet werden, sondern auch die für den Ortsteil benötigte Kindertagesstätte. Der Füssener Bauausschuss billigte den Entwurf für die Änderung des Bebauungsplanes und beauftragt die Verwaltung, den Plan öffentlich auszulegen und die Behörden zu beteiligen. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) machte danach aber klar, dass er den ursprünglich vorgesehenen Standort für die Kita, nämlich bei der Turnhalle, nach wie vor lieber hätte. Trotz der ablehnenden Haltung der übergeordneten Behörden wolle er hierfür noch einen Anlauf starten, kündigte er im Gremium an. Die Erfolgsaussichten seien aber sehr gering.

