Mehr Klasse statt Masse

Die Gegner des Fernpass-Pakets lassen nicht locker: Um die Verkehrsprobleme im Außerfern und Gurgltal sowie dem Mieminger Plateau zu entschärfen, fordert das Transitforum Austria-Tirol anstelle des Fernpass-Ausbaus in einer Mitteilung einen Ausbaustopp des Tourismus im Ötz- und Pitztal. Anlass sind die Erweiterungspläne der Pitztaler Gletscherbahnen, die laut Transitforum zu einer zusätzlichen Verkehrsbelastung im Außerfern durch den An- und Abreiseverkehr führen würden.
Kritik an Fernpass-Plänen
