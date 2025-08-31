Icon Menü
Gegner des Fernpass-Ausbaus fordern Einschränkung des Tourismus im Ötz- und Pitztal.

Kritik an Fernpass-Plänen

Mehr Klasse statt Masse

Die Tiroler Gegner des Fernpass-Pakets lassen nicht locker. Jetzt legen sie eine radikale Forderung auf den Tisch.
Von Matthias Matz
    In Tirol hält die Kritik an den Fernpass-Plänen an.
    In Tirol hält die Kritik an den Fernpass-Plänen an. Foto: Benedikt Siegert, Archiv

    Die Gegner des Fernpass-Pakets lassen nicht locker: Um die Verkehrsprobleme im Außerfern und Gurgltal sowie dem Mieminger Plateau zu entschärfen, fordert das Transitforum Austria-Tirol anstelle des Fernpass-Ausbaus in einer Mitteilung einen Ausbaustopp des Tourismus im Ötz- und Pitztal. Anlass sind die Erweiterungspläne der Pitztaler Gletscherbahnen, die laut Transitforum zu einer zusätzlichen Verkehrsbelastung im Außerfern durch den An- und Abreiseverkehr führen würden.

