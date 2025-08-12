Icon Menü
Gemeinde Steingaden baut neue Kinderkrippe für vier Millionen Euro: Jetzt fand der Spatenstich statt

Spatenstich

Ein Dach als Spielfläche: Das gibt es in einem Kindergarten in der Region so noch nicht

Die Gemeinde Steingaden investiert über sechs Millionen Euro in eine neue Kinderkrippe und den Kindergarten. Eine Besonderheit daran ist das Dach.
Von Alexandra Decker
    Die Bauarbeiten für die Kinderkrippe Steingaden laufen bereits. Jetzt fand der offizielle Spatenstich statt. Dabei erklärte Marco Martin (Bauleiter der Firma Xaver Schmid, links) den Anwesenden die Baustelle: (von links) Bürgermeister Max Bertl, Klaus Falk (Reisch Ingenieure GmbH), Reiner Teuchert (VS Planen + Beraten), Kindergartenleiterin Patricia Moser, Isabella Breit, Gerhard Diettrich (beide Ingenieurbüro Schötz), Stefan Lieb (Martin und Lieb Architekten) und Franziska Eicher vom Steingadener Bauamt. Foto: Alexandra Decker

    Die Grasnarbe des ehemaligen Gartens der Steingadener Kindertagesstätte ist bereits großflächig aufgerissen. In der Mitte hat der blaue Bagger schon ein Loch gegraben. Seit Juli laufen die Bauarbeiten für die neue Kinderkrippe. Jetzt fand der offizielle Spatenstich für das Millionenprojekt statt. „Es ist ein großer Schritt für die Gemeinde“, sagt der Steingadener Bürgermeister Max Bertl über die Baumaßnahme. Ein Schritt, den man nicht freiwillig mache. „Die Entwicklung zwingt uns dazu“, erklärt er in seiner Ansprache. Denn entgegen des bundesweiten Trends steigt die Zahl der Kinder durch Geburten und Zuzüge in Steingaden kontinuierlich an.

