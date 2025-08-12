Ein Dach als Spielfläche: Das gibt es in einem Kindergarten in der Region so noch nicht

Die Grasnarbe des ehemaligen Gartens der Steingadener Kindertagesstätte ist bereits großflächig aufgerissen. In der Mitte hat der blaue Bagger schon ein Loch gegraben. Seit Juli laufen die Bauarbeiten für die neue Kinderkrippe. Jetzt fand der offizielle Spatenstich für das Millionenprojekt statt. „Es ist ein großer Schritt für die Gemeinde“, sagt der Steingadener Bürgermeister Max Bertl über die Baumaßnahme. Ein Schritt, den man nicht freiwillig mache. „Die Entwicklung zwingt uns dazu“, erklärt er in seiner Ansprache. Denn entgegen des bundesweiten Trends steigt die Zahl der Kinder durch Geburten und Zuzüge in Steingaden kontinuierlich an.
Spatenstich
