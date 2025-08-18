Icon Menü
Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden bricht Besucherrekord: Das gibt es Neues

Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden

Eigenkapital steigt um über 38 Millionen Euro: Das sind die Hintergründe

Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden gab es Veränderungen im Aufsichtsrat. Zudem freut sich die Bank über gute Zahlen. Das sind die Details.
Von Gwendolin Sieber
    • |
    • |
    • |
    Die Bankvorstände Dominic Lauter (links) und Thomas Hipp (rechts) heißen die neuen Aufsichtsratsmitglieder (von links) Stefan Häußrer und Thomas Wirkotsch willkommen
    Die Bankvorstände Dominic Lauter (links) und Thomas Hipp (rechts) heißen die neuen Aufsichtsratsmitglieder (von links) Stefan Häußrer und Thomas Wirkotsch willkommen Foto: Gwendolin Sieber

    „Es rührt sich was und darum freut es mich auch, auf ein gemeinsames Jahr zurückzublicken“, lobte Steingadens Bürgermeister Max Bertl auf der Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden das nachhaltige Arbeiten der regionalen Bank. Mit knapp 500 Besucherinnen und Besuchern, und damit viermal so vielen wie im vergangenen Jahr, wurde ein neuer Rekord seit der Aufzeichnung erreicht.

