Eigenkapital steigt um über 38 Millionen Euro: Das sind die Hintergründe

„Es rührt sich was und darum freut es mich auch, auf ein gemeinsames Jahr zurückzublicken“, lobte Steingadens Bürgermeister Max Bertl auf der Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden das nachhaltige Arbeiten der regionalen Bank. Mit knapp 500 Besucherinnen und Besuchern, und damit viermal so vielen wie im vergangenen Jahr, wurde ein neuer Rekord seit der Aufzeichnung erreicht.
Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden
