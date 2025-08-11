Icon Menü
Gleitschirmunfälle im Ostallgäu: Eine Person schwer verletzt

Unfälle im Ostallgäu

Notlandung im Baum und Sturz aus fünf Metern: Gleitschirmflüge enden mit Unfällen

Bei Halblech und Schwangau kam es am Sonntag zu Unfällen zweier Gleitschirmflieger. Beide erlitten dabei teils schwere Verletzungen.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Gleich zwei Gleitschirmunfälle ereigneten sich am Sonntag im Ostallgäu.
    Gleich zwei Gleitschirmunfälle ereigneten sich am Sonntag im Ostallgäu. Foto: Olaf Winkler (Symbolbild)

    Zu gleich zwei Gleitschirmunfällen ist es am Sonntagnachmittag bei Halblech und Schwangau gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Gleitschirmunfall im Ostallgäu: Eine Person schwer verletzt

    Laut Angaben der Polizei hatte ein 64-jähriger Gleitschirmflieger Probleme bei der Landung, weshalb er aus rund fünf Metern auf den Boden stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

    Gleitschirmflieger muss im Ostallgäu in einem Baum notlanden

    Bei einem weiteren Vorfall hatte ein 34-Jähriger während des Fluges Probleme mit der Thermik, woraufhin sich sein Schirm zusammenklappte. Infolgedessen musste er seinen Rettungsschirm öffnen und in einem Baum notlanden, wobei er leicht verletzt wurde. Der Mann konnte sich selbst befreien und die Bergwacht seinen Schirm bergen.

