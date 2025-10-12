Icon Menü
Großeinsatz in Eisenberg-Weizern. Scheune brennt ab. 190 Rettungskräfte im Einsatz

Scheunenbrand in Eisenberg

Stundenlanger Kampf gegen die Flammen

Beim Brand einer Scheune in Eisenberg entsteht ein hoher Sachschaden. Vor allem dem Zufall ist es offenbar zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
Von Matthias Matz
    Stundenlang versuchen die Feuerwehren in der Nacht von Freitag auf Samstag das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
    Stundenlang versuchen die Feuerwehren in der Nacht von Freitag auf Samstag das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Foto: Mark Bihler

    Auch am Sonntagmorgen hängt noch kalter Brandgeruch über dem Eisenberger Ortsteil Weizern in der Luft. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist hier bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen trotz des Einsatzes von rund 190 Rettungskräften eine Scheune zum Teil völlig zerstört worden. Während bei dem Feuer niemand verletzt wurde, schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 400.000 Euro. Wie es zu dem Unglück gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

