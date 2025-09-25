Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Darum startet eine Allgäuerin eine Petition für Zöliakie-Betroffene

Autoimmun-Erkrankung

Darum startet eine Allgäuerin eine Petition für Zöliakie-Betroffene

Eine Halblecherin will mehr Sicherheit für Zöliakie-Patienten in Restaurants. Deshalb initiierte sie eine Petition. Sie sieht darin auch eine Chance für Gastronomen.
Von Sabrina Kreisle
    • |
    • |
    • |
    Schon kleinste Mengen Gluten können für Zöliakie-Betroffene verheerende Folgen haben. Deshalb startete ein Halblecherin jetzt eine Petition.
    Schon kleinste Mengen Gluten können für Zöliakie-Betroffene verheerende Folgen haben. Deshalb startete ein Halblecherin jetzt eine Petition. Foto: Peter Endig/dpa (Symbolfoto)

    Mit Freunden ins Café gehen, spontan ein neues Restaurant ausprobieren – das gehört für die meisten zum Leben dazu. Für Menschen mit Zöliakie jedoch nicht. Für sie bedeutet es Unsicherheit, Stress und oft Verzicht. Eine Frau aus der Gemeinde Halblech, die anonym bleiben möchte, will das ändern – mit einer Petition, in der sie verpflichtende Zöliakie-Schulungen für Restaurants und Cafés in Deutschland fordert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden