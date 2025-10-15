Kutten und rotierende Mähnen

Viel Arbeit und Nervenkitzel lag in den Tagen vor dem ersten Heavy Metal Festival auf den Schultern der Organisatoren und Stadelbesitzer Michael „Michl“ Hackenberg. Eins vorweg – es hat sich gelohnt, denn keiner hätte wohl mit so vielen Besuchern und so einer Stimmung beim ersten „Stadl Inferno im Honigdorf“ gerechnet. Mit ihrem allerersten Heavy-Metal-Festival hat die Band „Infected Chaos“ das beschauliche Bienendorf um ein bestens gelauntes, wenn auch eher schwarz gekleidetes Bienenvolk bereichert. Eingefleischte Metal-Heads und Neueinsteiger jeden Alters sorgten in Seeg für ein absolut aggressionsfreies Gute-Laune-Festival.

