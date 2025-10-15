Icon Menü
Heavy Metal beim ersten „Stadl Inferno im Honigdorf“ in Seeg

„Stadl Inferno“ in Seeg

Kutten und rotierende Mähnen

Das erste „Stadl Inferno im Honigdorf“ in Seeg sorgt für ein begeistertes Publikum. Das Heavy Metal Festival soll im nächsten Jahr wiederholt werden.
Von Martina Gast
    „Infected Chaos“ mit Frontmann Christian Fischer, Matthias Mayr (Gitarre), Ronny Lechleitner (Bass), Martin Hartmann (Gitarre) und Mathias Wilhelm (Schlagzeug) beim Heavy Metal Festival in Seeg.
    „Infected Chaos“ mit Frontmann Christian Fischer, Matthias Mayr (Gitarre), Ronny Lechleitner (Bass), Martin Hartmann (Gitarre) und Mathias Wilhelm (Schlagzeug) beim Heavy Metal Festival in Seeg. Foto: Martina Graf

    Viel Arbeit und Nervenkitzel lag in den Tagen vor dem ersten Heavy Metal Festival auf den Schultern der Organisatoren und Stadelbesitzer Michael „Michl“ Hackenberg. Eins vorweg – es hat sich gelohnt, denn keiner hätte wohl mit so vielen Besuchern und so einer Stimmung beim ersten „Stadl Inferno im Honigdorf“ gerechnet. Mit ihrem allerersten Heavy-Metal-Festival hat die Band „Infected Chaos“ das beschauliche Bienendorf um ein bestens gelauntes, wenn auch eher schwarz gekleidetes Bienenvolk bereichert. Eingefleischte Metal-Heads und Neueinsteiger jeden Alters sorgten in Seeg für ein absolut aggressionsfreies Gute-Laune-Festival.

