Klimawandel und Wohnungsnot: Wie Holz helfen kann

Holz ist ein Baustoff mit Vergangenheit - und Zukunft. Er hat sich früher vielfach bewährt und kann heute bei Klimaschutz und Wohnungsnot helfen - jedenfalls laut Josef Ambros, Chef der gleichnamigen Holzbaufirma in Hopferau. „Wir stehen mit dem Klimawandel vor einer großen Herausforderung“, sagt der schwäbische Bezirksvorsitzende des bayerischen Zimmererhandwerks. In den Wäldern findet seit Jahren ein Umbau statt, hin zu klimastabilen Mischwäldern mit teils anderen Holzarten. Laubbäume aber brauchen mit ihren ausladenden Kronen mehr Platz als schlanke Fichten. Deshalb käme in den nächsten Jahren viel Holz auf den Markt.

Alexandra Decker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klimawandel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungsnot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis