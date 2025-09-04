Icon Menü
Steg durch den Hopfensee bei Füssen: Bürgerinitiative und Bund Naturschutz üben Kritik

Zoff in Hopfen am See

200 Meter Steg in den Hopfensee? „Genug ist genug“

Durch den Hopfensee bei Füssen soll ein Steg für Fußgänger entstehen. Bürgerinitiative und Bund Naturschutz kritisieren den Plan. Doch die Kritik kommt spät.
Von Matthias Matz
    Vor dem Restaurant Fischerhütte soll ein fast 200 Meter langer Steg durch den Hopfensee geführt werden. Anders kann eine Trennung von Fußgängern und Radfahrern in diesem Bereich nach Überzeugung der Planer nicht gelingen. Foto: Matthias Matz

    Der Radweg-Lückenschluss in Hopfen am See war eines der ersten Projekte, das der seinerzeit neue Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter anging. Beginnen sollen die Arbeiten im Frühjahr. Doch jetzt melden die Bürgerinitiative (BI) Hopfen am See und der Bund Naturschutz (BN) Bedenken wegen des geplanten Fußgängerstegs im Bereich der Fischerhütte an: Sie befürchten durch den Bau einen erheblichen Eingriff ins dortige Landschaftsschutzgebiet. Allerdings kommt die Kritik zu spät.

