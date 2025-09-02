200 Meter Steg in den Hopfensee? „Genug ist genug“

Der Radweg-Lückenschluss in Hopfen am See war eines der ersten Projekte, das der seinerzeit neue Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter anging. Beginnen sollen die Arbeiten im Frühjahr. Doch jetzt melden die Bürgerinitiative (BI) Hopfen am See und der Bund Naturschutz (BN) Bedenken wegen des geplanten Fußgängerstegs im Bereich der Fischerhütte an: Sie befürchten durch den Bau einen erheblichen Eingriff ins dortige Landschaftsschutzgebiet. Allerdings kommt die Kritik zu spät.
Zoff in Hopfen am See
