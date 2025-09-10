Icon Menü
Im Schwangauer Kurpark findet ein Sensenschnupperkurs statt

Schnupperkurs in Schwangau

Sensen für den „Hausgebrauch“

Warum manche in Schwangau freiwillig zum Sensenmann gehen. Einblicke in einen Dengel- und Sensenkurs.
    Sensenlehrer und Biobauer Georg Hahn zeigte den Teilnehmern im Schwangauer Kurpark auch, wie man die Sense richtig dengelt. Foto: Martina Gast

    Freiwillig auf den Sensenmann treffen will wohl niemand. Einige Frauen und ein Mann waren jetzt trotzdem der Einladung der Gemeinde Schwangau in den Kurpark gefolgt, wo Sensenlehrer und Biobauer Georg Hahn bereits auf sie wartete. Einmal im Jahr macht Hahn in Schwangau Halt, um bei Dengel- oder Sensenkursen sein Wissen und seine Leidenschaft weiterzugeben. In erster Linie nahmen die Teilnehmer für den „Hausgebrauch“ teil – oder für die „Hausfrau“, schmunzelt eine Teilnehmerin mit Blick auf den Frauenanteil.

