Infoveranstaltung am Hegratsrieder See bei Halblech/Allgäu: So ist die Lage und das können Einzelne tun

FFH-Gebiet am Bannwaldsee

Warum ein falscher Mähzeitpunkt ganze Arten vernichten kann

Über 70 Personen informierten sich bei einer Begehung am Hegratsrieder See bei Halblech über Naturschutzmaßnahmen. Auch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten.
Von Sabrina Kreisle
    Bei einer Infoveranstaltung am Hegratsrieder See wurden Naturschutzmaßnahmen vorgestellt und darüber informiert, was auch Einzelne beitragen können. Foto: Sabrina Kreisle
    Bei einer Infoveranstaltung am Hegratsrieder See wurden Naturschutzmaßnahmen vorgestellt und darüber informiert, was auch Einzelne beitragen können. Foto: Sabrina Kreisle

    „Jeder trägt ein Stück dazu bei, dass unsere Landschaft so bleibt, wie sie ist – vielfältig, lebendig und schützenswert“, mit diesen Worten beendete Susanne Kuffner von der Regierung von Schwaben eine Informationsveranstaltung, die kürzlich am Hegratsrieder See bei Halblech zum FFH-Gebiet „NSG Bannwaldsee“ stattfand. Über 70 Personen hatten sich daran beteiligt, und Kuffner war begeistert von diesem großen Interesse. An mehreren Stationen der rund drei Kilometer langen Begehung erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einiges über verschiedene Lebensräume und geplante Maßnahmen dort.

