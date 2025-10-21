Warum ein falscher Mähzeitpunkt ganze Arten vernichten kann

„Jeder trägt ein Stück dazu bei, dass unsere Landschaft so bleibt, wie sie ist – vielfältig, lebendig und schützenswert“, mit diesen Worten beendete Susanne Kuffner von der Regierung von Schwaben eine Informationsveranstaltung, die kürzlich am Hegratsrieder See bei Halblech zum FFH-Gebiet „NSG Bannwaldsee“ stattfand. Über 70 Personen hatten sich daran beteiligt, und Kuffner war begeistert von diesem großen Interesse. An mehreren Stationen der rund drei Kilometer langen Begehung erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einiges über verschiedene Lebensräume und geplante Maßnahmen dort.

