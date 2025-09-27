Klarinettenlehrer Stefan Reggel verlässt nach 17 Jahren die Sing- und Musikschule Füssen

Nach 17 Jahren hat die Musikschule Füssen Klarinettenlehrer Stefan Reggel verabschiedet. Der 1986 in Germaringen geborene Musiker, der viele Jahre in Marktoberdorf lebte und in Augsburg Musikpädagogik studierte, hat das Klarinettenfach an der Musikschule über fast zwei Jahrzehnte entscheidend geprägt. Mit durchschnittlich 20 Unterrichtsstunden pro Woche bildete er rund 300 Schülerinnen und Schüler aus – viele von ihnen spielen heute in Blasorchestern in Füssen und der Umgebung, einige studieren mittlerweile selbst Musik oder haben bereits eigene Familien gegründet.

Für den ersten Schritt in die Welt der Blasmusik

Neben dem Einzelunterricht leitete Reggel auch ein Klarinettenensemble, war fester Bestandteil der Lehrerkonzerte und engagierte sich viele Jahre mit großem Herzblut als Leiter der „Mini-Bläser“. Dieses kostenfreie Zusatzangebot der Musikschule ist für viele Kinder der erste Schritt in die Welt der Blasmusik und ein wichtiges Bindeglied zu den örtlichen Jugendkapellen. Zudem betreute er die Bläserklassen an den Grundschulen in Füssen und Roßhaupten und war damit eine wertvolle Verbindungsperson zwischen Musikschule und Musikvereinen.

Das Panorama auf der Fahrt nach Füssen wird ihm fehlen

„Das Panorama nach Füssen zu fahren, war jedes Mal etwas ganz Besonderes – das werde ich definitiv vermissen“, betont Reggel. „Ich bin sehr dankbar, dass ich an der Musikschule Füssen immer ausprobieren durfte und dadurch ständig wachsen konnte. Davon haben nicht nur die Schüler, sondern auch die Ensembles und Kapellen in der Region profitiert.“ Seit diesem Schuljahr hat Stefan Reggel bereits seine neue Stelle an der Musikschule in Mindeltal bei Burgau angetreten. Dort übernimmt er Aufgaben als stellvertretender Musikschulleiter und als Klarinettenlehrer. Der Füssener Musikschulleiter Robert Maul würdigt die Zusammenarbeit mit Reggel: „Vielen Dank für die knapp zwei Jahrzehnte vertrauensvolle Zusammenarbeit. Stefan Reggel hat Generationen von jungen Klarinettistinnen und Klarinettisten geprägt und die Musikschule in dieser Zeit auf vielfältige Weise bereichert.“ Auch der Vorsitzende der Musikschule, Bürgermeister Maximilian Eichstetter, bedankt sich herzlich: „Mit Stefan Reggel verlieren wir einen hochgeschätzten Lehrer, der unzählige Kinder und Jugendliche für die Musik begeistert und die Verbindung zwischen Schule, Vereinen und Stadt gestärkt hat. Sein Engagement war ein großer Gewinn für unsere Musikschule und die gesamte Kulturlandschaft in Füssen.“