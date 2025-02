Lehrkräfte der Musikschule Füssen geben heuer mit einer "Grande Soirée" ein ganz besonderes Konzert

Die Lehrkräfte der Sing- und Musikschule Füssen leisten nicht nur pädagogisch wertvolle Arbeit. Sie sind alle auch hoch qualifizierte Musikerinnen und Musiker. Das wollen sie in diesem Jahr bei einem außergewöhnlichen Konzert unter dem Titel „Grande Soirée“ demonstrieren, wie Schulleiter Robert Maul ankündigt.

Am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Mai, präsentieren sie jeweils ab 19 Uhr im Kaisersaal des Füssener Barockklosters St. Mang in verschiedenen Zusammensetzungen ein Programm von Bach bis Bond. Nicht nur solistisch, wie in früheren Jahren, sondern auch in Orchester- und Big-Band-Besetzung, mal mit und mal ohne Gesang sowie auch mal sechshändig am Klavier gestalten sie ein sehr buntes Programm von der Klassik bis zur Filmmusik.

Potenzial der Sing- und Musikschule Füssen zeigen

„Es ist einfach mal an der Zeit, das große Potenzial der Musikschule zu zeigen“, erzählt Schulleiter Maul, wie er auf die Idee zu dieser besonderen Veranstaltung kam. Immerhin seien unter den mittlerweile 24 Lehrkräften seiner Einrichtung sehr hochkarätige Musikerinnen und Musiker. Sie können nun bei einem Konzert, „wie es das so in Füssen noch nicht gegeben hat“ zeigen, was alles in der Musikschule steckt.

Besonders reizvoll sei es dabei, die Mitwirkenden mit ihren zum Teil recht unterschiedlichen Hintergründen für ein Konzert zusammenzubringen. Das verspricht ein sehr abwechslungsreiches Programm, bei dem im ersten Teil der Schwerpunkt auf klassischen Klängen liegt. Im Zweiten erklingt dann auch deutlich Moderneres.

Dankeschön an Stadt und Gemeinden für Unterstützung

Die Musikschule will mit diesem Konzert aber auch einmal der Stadt und den Gemeinden ein Dankeschön sagen, die sie seit vielen Jahren tragen und unterstützen und somit auch dafür sorgen, dass für ihren musikalischen Nachwuchs verträgliche Gebühren fällig werden. Der Eintritt zu diesem ganz besonderen Konzert ist frei, Spenden für die Arbeit der Sing- und Musikschule Füssen sind aber herzlich willkommen.

Da die Plätze im Kaisersaal begrenzt sind, bittet die Musikschule bei Interesse um eine kurze unverbindliche Voranmeldung mit Angabe von Tag, Namen und Personenzahl per E-Mail unter info@musikschule-fuessen.de.