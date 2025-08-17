Icon Menü
Kleiner Kater landet schwer misshandelt im Tierheim in Rieden am Forggensee/Allgäu: Wie es ihm jetzt geht.

Tierschutz

Alle vier Pfoten verbrannt: Tierheim in Rieden nimmt schwer misshandelten Kater auf

Mitten in der Nacht wird ein kleiner Kater ins Tierheim nach Rieden gebracht. Er wurde schwer misshandelt, musste mehrmals operiert werden. So geht es ihm jetzt.
Von Alexandra Decker
    •
    •
    •
    Der kleine Kater Rudi wurde schwer misshandelt im Tierheim in Rieden abgegeben. Langsam befindet er sich aber auf dem Weg der Besserung.
    Der kleine Kater Rudi wurde schwer misshandelt im Tierheim in Rieden abgegeben. Langsam befindet er sich aber auf dem Weg der Besserung. Foto: Andrea Flügel/Tierheim Rieden

    Putzmunter schaut der kleine Rudi aus seiner Halskrause. Wer ihn so sieht, ahnt nichts von der Leidensgeschichte des knapp drei Monate alten Katers. Ende Juli wurde er mitten in der Nacht im Tierheim in Rieden am Forggensee abgegeben. „23.20 Uhr. Es klingelt“, schreibt die Einrichtung auf ihrer Facebook-Seite und weiter: „Vor der Tür steht eine junge Frau mit einer Babykatze. Die Katze humpelte auf der B 16, in Höhe des Riedener Fußballplatzes, herum. Gott sei Dank hatte die Frau den Mut, dort anzuhalten.“

