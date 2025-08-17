Alle vier Pfoten verbrannt: Tierheim in Rieden nimmt schwer misshandelten Kater auf

Putzmunter schaut der kleine Rudi aus seiner Halskrause. Wer ihn so sieht, ahnt nichts von der Leidensgeschichte des knapp drei Monate alten Katers. Ende Juli wurde er mitten in der Nacht im Tierheim in Rieden am Forggensee abgegeben. „23.20 Uhr. Es klingelt“, schreibt die Einrichtung auf ihrer Facebook-Seite und weiter: „Vor der Tür steht eine junge Frau mit einer Babykatze. Die Katze humpelte auf der B 16, in Höhe des Riedener Fußballplatzes, herum. Gott sei Dank hatte die Frau den Mut, dort anzuhalten.“
Tierschutz
