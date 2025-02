Tierschützer suchen Bauplatz Sanierungsbedürftig und zu klein: Warum das Tierheim in Rieden sich einen Neubau wünscht

Das Tierheim in Rieden am Forggensee ist an vielen Stellen marode und zu klein. Der Tierschutzverein Füssen würde daher gern neu bauen. Das sind seine Pläne.