Kritik in Füssen: „Gottesacker schaut gottserbärmlich aus“

„Gottesacker schaut gottserbärmlich aus“

Was Füssens Bürgermeister Eichstetter auf Kritik im Bauausschuss erklärt.
Von Heinz Sturm
    Die Stadt Füssen will ab dem nächsten Jahr wieder die Pflege des Friedhofs übernehmen, kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter an.
    Immer wieder wird im Füssener Kommunalparlament der Zustand des Waldfriedhofs bekrittelt. So auch jetzt im Bauausschuss, als sich Dr. Christoph Böhm (CSU) zu Wort meldete. „Der Gottesacker schaut gottserbärmlich aus“, hätten ihm Füssener gesagt: Die Hecken würden vor sich hin wuchern, manche Wege seien zugewachsen mit Gras, lauteten einige Kritikpunkte. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) gab dazu eine überraschende Erklärung ab.

