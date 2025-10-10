Füssener Kulturinitiative ist überrascht und bestürzt

Das Schreiben mit der Kündigung der Alten Kantine auf dem Hanfwerke-Areal (siehe weiteren Artikel) ist vor wenigen Tagen bei der Kulturinitiative Füssen gelandet. „Diese Kündigung hat uns überrascht und wir sind bestürzt über die Aussicht, unseren Veranstaltungsort nach zwei Jahren bereits wieder zu verlieren“, teilt die Initiative auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Aus Alter Kantine in Füssen wurde ein lebendiger Kulturort

Man habe die Alte Kantine „mit viel Mühe, viel Zeit, einer Menge ehrenamtlichen Engagement und einem nicht geringen finanziellen Aufwand zu einem lebendigen Kulturort umgestaltet“, heißt es. Seit knapp eineinhalb Jahren könnten dort Veranstaltungen wie Konzerte, Filmvorführungen, Theaterproben oder Workshops für Kinder und Jugendliche. Weiterhin diene der Ort als Treffpunkt, „um weitere Kulturveranstaltungen, allen voran das Lechrauschen-Festival, zu planen und vorzubereiten“. Dieses Festival habe zuletzt über 3000 Besucher auf das Gelände der ehemaligen Hanfwerke gelockt, „und durch kostenlosen Eintritt verschiedene Musikdarbietungen für alle zugänglich gemacht“.

„Füssen braucht eine lebendige Kulturszene“

Die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen und der stetige Zustrom an Mitgliedern bestärke die Mitglieder in ihrem ehrenamtlichen Engagement und lasse sie wissen: „Füssen braucht eine lebendige Kulturszene. Daher sind wir sehr traurig über diesen Rückschlag“. Dennoch wolle sich die Kulturinitiative weiter hoch motiviert für Kunst und Kultur einsetzen.