Frauen fahren zur Messe nach München

Bei schönstem Herbstwetter machte sich die Gruppe aus Lechbruck und Umgebung im vollbesetzten Bus auf den Weg in die Landeshauptstadt München, um an der Sonntagsmesse in St. Anton mit Pfarrer Rainer Maria Schießler teilzunehmen. Schon beim Einzug der Geistlichkeit mit der großen Ministrantenschar unter Glockengeläut wurde gleich bewusst, dass dieser Gottesdienst etwas besonderes wird.

Bei der Begrüßung seiner Kirchengemeinde wurden auch wir als Lechbrucker Frauenbundgruppe erwähnt. Da an diesem Sonntag das Patrozinium von St. Maximilian gefeiert wurde, die Kirche aber wegen Renovierungsarbeiten die nächsten Jahre geschlossen bleibt, wurde ein digitales Tagebuch von der Max-Kirche zu der Ersatzkirche St. Anton eingespielt. Zudem wurde der Gottesdienst von dem Münchner Max-Chor feierlich umrahmt, der die wunderschöne Messe in G-Dur von Christopher Tambling gesungen hat.

Am Ende der Festpredigt von R. M. Schießler fand noch die Taufe eines kleinen Buben statt, die uns an die lebendige Kraft unseres Glaubens erinnert – mitten in der Gemeinschaft, mitten im Leben. Nach dem feierlichen Gottesdienst, der mit der Bayernhymne endete, wurden wir schon im nahegelegenen Paulaner-Brauhaus zum Mittagessen erwartet.

Am Nachmittag brachte der Bus uns nach Paterzell, wo die Möglichkeit bestand, den Eibenwald-Lehrpfad zu durchwandern. Im Gasthaus Eibenwald angekommen, konnte jeder noch gemütlich Kaffee trinken, bevor alle durchwegs zufrieden mit dem schönen Tag die Heimreise antraten.

