Ministerpräsident Söder kommt zum Colomansritt nach Schwangau

Er gilt als eine der schönsten Pferdeprozessionen im Freistaat Bayern: Der Colomansritt in Schwangau hat schon viele prominente Ehrengäste gehabt. Nur kommt ein ganz besonderer Gast: Ministerpräsident Markus Söder hat sich für den Colomansritt am Sonntag, 12. Oktober, angekündigt. Zudem wollen der Sankt Coloman-Verein und die Gemeinde Schwangau erreichen, dass die prächtige Pferdeprozession zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit wird. Sollte der Antrag erfolgreich sein, würde es in der Schwangau mit Schloss Neuschwanstein eine Welterbestätte und eben ein Immaterielles Kulturerbe der Menschheit geben. „Das wäre nach unserer Kenntnis einmalig oder jedenfalls selten und außergewöhnlich“, teilt Bürgermeister Stefan Rinke mit.

