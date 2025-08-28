Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Ministerpräsident Söder kommt zum Colomansritt in Schwangau

Brauchtum im Allgäu

Ministerpräsident Söder kommt zum Colomansritt nach Schwangau

Prozession soll Immaterielles Kulturerbe der Menschheit werden.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Der Colomansritt in Schwangau zählt zu den schönsten Pferdeprozessionen in Bayern. Nun soll er auch Immaterielles Kulturerbe der Menschheit werden.
    Der Colomansritt in Schwangau zählt zu den schönsten Pferdeprozessionen in Bayern. Nun soll er auch Immaterielles Kulturerbe der Menschheit werden. Foto: Johanna Lang (Archiv)

    Er gilt als eine der schönsten Pferdeprozessionen im Freistaat Bayern: Der Colomansritt in Schwangau hat schon viele prominente Ehrengäste gehabt. Nur kommt ein ganz besonderer Gast: Ministerpräsident Markus Söder hat sich für den Colomansritt am Sonntag, 12. Oktober, angekündigt. Zudem wollen der Sankt Coloman-Verein und die Gemeinde Schwangau erreichen, dass die prächtige Pferdeprozession zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit wird. Sollte der Antrag erfolgreich sein, würde es in der Schwangau mit Schloss Neuschwanstein eine Welterbestätte und eben ein Immaterielles Kulturerbe der Menschheit geben. „Das wäre nach unserer Kenntnis einmalig oder jedenfalls selten und außergewöhnlich“, teilt Bürgermeister Stefan Rinke mit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden