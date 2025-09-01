Kathryn Wieckhorst und Dirk Schattner präsentieren im Füssener Festspielhaus laute Klänge und leise Poesie

Zahlreiche Musikliebhaber und Anhänger hochdosierter Poesie sind am Samstagabend mit dem Künstlerpaar Kathryn Wieckhorst und Dirk Schattner im Panoramasaal des Füssener Festspielhauses voll auf ihre Kosten gekommen. Die Symbiose aus lauten Klängen und leisen Tönen spiegelte sich sowohl im facettenreichen Gesang der Neuallgäuerin mit charmantem New Yorker Slang, als auch in den poetisch-nachdenklichen, auch mal gesellschaftskritisch aufgeladenen Lyrics von Schattner.

Mutige Bandbreite bei den Themen

Mit seinem sehr persönlichen „Musical meets Lyrik“-Abend lud das Kreativpaar auf eine belebende und bewegende Lebensreise auf die griechische Insel Syros, nach Paris, New York, in die Hansestadt Hamburg und die Wagnerhochburg Bayreuth ein. Natürlich ging es textlich und musikalisch auch um ihre Liebe, die sich seit 2013 spürbar knisternd durch ihr gemeinsames Leben und ihre Kunstleidenschaft zieht. Erstaunlich waren neben den vielen Projektorten auch die zuweilen mutige Themenbandbreite von der RAF-Ikone Ulrike Meinhof über Friedelind Wagner bis hin zur Hamburger Sturmflut, allesamt Themen, die ein Übermaß an Sensibilität voraussetzen.

Weitere „Musical Meets“-Abende folgen

In sechs weiteren „Musical meets Shows lassen die Beiden mit verschiedensten Darsteller das Genre Musical mit der Oper, Klassik, Lyrik, Mundart und sogar mit dem Mondlicht verschmelzen. Die nächsten sind „Musical meets Klassik“

mit Andrea Jörg und Masako Sakai am Samstag, 6. September. Am Freitag, 19. September, folgt „Musical meets Magie" mit den internationalen Opernsängerinnen und -sängern Kathryn Wieckhorst, Anna Galushenko, Demetrios Jussi Tsinopoulos und Stepan Karelin sowie Olga Filhatova als Pianistin.