Käse und aufregende Bergpässe

Kürzlich war es wieder soweit, die Senioren der Bürgerwerkstatt Nesselwang begaben sich auf eine gemeinsame Fahrt bei bester Stimmung im voll besetzten Bus. Die Fahrt führte über Reutte und das idyllische Lechtal hinauf auf den Hochtannbergpass und weiter nach Bezau im Bregenzerwald.

Ziel des Ausflugs war die gemütliche Uralp, wo die Gruppe herzlich empfangen wurde. Nach der Ankunft wartete ein kulinarisches Highlight: In der Uralp wurde köstlich gespeist – regionale Spezialitäten und eine freundliche Atmosphäre sorgten für zufriedene Gesichter.

Gestärkt und neugierig ging es anschließend zur Besichtigung der Sennerei. Dort erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in die traditionelle Käseherstellung und konnten sich von der Qualität durch Verkostung der Produkte überzeugen. Die Qualität verführte fast alle zum Kauf. Über Balderschwang und Riedbergpass, der bei manchem Begeisterung auslöste, gings dann Richtung Heimat. Alle waren trotz des Wetters zufrieden und fanden, es war ein wunderschöner Tag.

