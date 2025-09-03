Startplätze für den Löwenmarsch sind in Rekordzeit weg

Noch bevor der Startschuss gefallen ist, vermeldet der Löwenmarsch einen neuen Rekord: Innerhalb weniger Tage waren sämtliche 750 Startplätze vergeben. Damit ist die von Ludwig Prinz von Bayern ins Leben gerufene Benefizwanderung von Schloss Kaltenberg nach Schwangau so schnell ausgebucht wie noch nie. Der Löwenmarsch - ein echter „Marathon für Wanderer“ - findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt und führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 100 Kilometer in 24 Stunden durch einige der schönsten Gegenden Bayerns. Der oder die beste Spendensammlerin sowie das erfolgreichste Team erhalten auch diesmal wieder den Bayerischen Sammellöwen.
Wandern für den guten Zweck
