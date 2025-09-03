Selten wohl wird der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke von so viel glanzvollem Gold, verspieltem Stuck und Rokoko-Verziertheit umrahmt wie jetzt bei seinem Besuch in der Kirche St. Ulrich in Seeg. Und doch würdigte der Pfrontener Seelsorger das katholische Gotteshaus als bildhaft gewordene Lebensfreude, geprägt von überwältigender Schönheit und dem Geist künstlerischer Vollendung.

Martina Gast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87637 Seeg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Liedtke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis