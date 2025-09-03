Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Pfarrer Andreas Lietke besucht die Kirche St. Ulrich in Seeg

300 Jahre St. Ulrich in Seeg

Bildhaft gewordene Lebensfreude

Der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke besucht die Seeger Kirche St. Ulrich. Was das mit Angela Merkels Satz „Wir schaffen das“ zu tun hat.
    • |
    • |
    • |
    Selten wird der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke wohl von so viel glanzvollem Gold, verspieltem Stuck und Rokoko-Verziertheit umrahmt wie bei seinem Besuch in St. Ulrich.
    Selten wird der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke wohl von so viel glanzvollem Gold, verspieltem Stuck und Rokoko-Verziertheit umrahmt wie bei seinem Besuch in St. Ulrich. Foto: Martina Gast

    Selten wohl wird der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke von so viel glanzvollem Gold, verspieltem Stuck und Rokoko-Verziertheit umrahmt wie jetzt bei seinem Besuch in der Kirche St. Ulrich in Seeg. Und doch würdigte der Pfrontener Seelsorger das katholische Gotteshaus als bildhaft gewordene Lebensfreude, geprägt von überwältigender Schönheit und dem Geist künstlerischer Vollendung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden