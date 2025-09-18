Plansee erweitert für 15 Millionen Euro in Lechbruck und stellt die Weichen für die Zukunft

Mit Schaufeln und Helmen schritten Bürgermeister, Bauleiter, Projektverantwortliche sowie Vorstände und Geschäftsführer von Plansee zur Tat: Der symbolische Spatenstich markierte den offiziellen Auftakt für den Erweiterungsbau am Standort der Plansee Group in Lechbruck. Gemeinsam mit der Belegschaft wurde dieser Meilenstein laut einer Mitteilung des Unternehmens gebührend gefeiert.
Offizieller Spatenstich
