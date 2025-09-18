Icon Menü
Plansee investiert 15 Millionen in den Erweiterungsbau in Lechbruck: Jetzt beginnt der Bau

Offizieller Spatenstich

Plansee erweitert für 15 Millionen Euro in Lechbruck und stellt die Weichen für die Zukunft

Die Plansee Group investiert am Standort Lechbruck 15 Millionen Euro in einen Erweiterungsbau. Nachdem Abriss alter Gebäude, fand dort nun der Spatenstich statt.
    Bei Plansee in Lechbruck haben nach dem Abriss von Bestandgebäuden nu die Arbeiten für den Erweiterungsbau begonnen.
    Bei Plansee in Lechbruck haben nach dem Abriss von Bestandgebäuden nu die Arbeiten für den Erweiterungsbau begonnen. Foto: Plansee Group/Rolf Marke

    Mit Schaufeln und Helmen schritten Bürgermeister, Bauleiter, Projektverantwortliche sowie Vorstände und Geschäftsführer von Plansee zur Tat: Der symbolische Spatenstich markierte den offiziellen Auftakt für den Erweiterungsbau am Standort der Plansee Group in Lechbruck. Gemeinsam mit der Belegschaft wurde dieser Meilenstein laut einer Mitteilung des Unternehmens gebührend gefeiert.

