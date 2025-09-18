Offizieller Spatenstich Plansee erweitert für 15 Millionen Euro in Lechbruck und stellt die Weichen für die Zukunft

Die Plansee Group investiert am Standort Lechbruck 15 Millionen Euro in einen Erweiterungsbau. Nachdem Abriss alter Gebäude, fand dort nun der Spatenstich statt.