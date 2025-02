Die Firma Plansee will 15 Millionen Euro in den Um- und Ausbau der Produktion von Wolfram-Produkten an ihrem Standort in Lechbruck investieren. Das Kernstück der Maßnahme ist laut einer Mitteilung des Unternehmens der Bau einer 5000 Quadratmeter großen Halle. Der Produktionsstart ist im Herbst 2027 geplant.

Plansee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechbruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Standort Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis