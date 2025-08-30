Icon Menü
Radweg-Lückenschluss und Stegbau am Hopfensee: Kritik von Einheimischen und BUND

Radweg-Lückenschluss

„Genug ist genug“: Einheimische und Naturschützer kritisieren geplanten Steg am Hopfensee

Eine Bürgerinitiative und der Bund Naturschutz kritisieren den geplanten Stegbau im Hopfensee. Die Warnungen werden das Projekt aber nicht mehr verhindern.
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Restaurant Fischerhütte soll ein fast 200 Meter langer Steg durch den Hopfensee geführt werden. Anders kann eine Trennung von Fußgängern und Radfahrern in diesem Bereich nach Überzeugung der Planer nicht gelingen.
    Vor dem Restaurant Fischerhütte soll ein fast 200 Meter langer Steg durch den Hopfensee geführt werden. Anders kann eine Trennung von Fußgängern und Radfahrern in diesem Bereich nach Überzeugung der Planer nicht gelingen. Foto: Matthias Matz

    Der Radweg-Lückenschluss in Hopfen am See war eines der ersten Projekte, das der seinerzeit neue Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter anging. Beginnen sollen die Arbeiten im Frühjahr. Doch jetzt melden die Bürgerinitiative (BI) Hopfen am See und der Bund Naturschutz (BN) Bedenken wegen des geplanten Fußgängerstegs im Bereich der Fischerhütte an: Sie befürchten durch den Bau einen erheblichen Eingriff ins dortige Landschaftsschutzgebiet. Allerdings kommt die Kritik zu spät.

