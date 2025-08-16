Nesselwanger Reiterspiele locken auch dieses Jahr viele Besucher nach Gschwend

Strahlend blau zeigte sich auch dieses Jahr der Himmel bei den Reiterspielen in Nesselwang. Der Tag startete mit einem festlichen Umzug von der Grundschule Nesselwang in den Ortsteil Gschwend, wo diese beliebte Veranstaltung stattfindet. „Der Reitverein Nesselwang organisiert sie jedes Jahr seit mittlerweile schon ungefähr 50 Jahren. Traditionell sind sie jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt“, sagt Bianca Meyer, die Vorsitzende des Reitvereins Nesselwang. Gemeinsam mit den staatsprämierten Edelhaflingern Samir und Farina eröffnete sie die Reiterspiele auf dem Festplatz. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Harmoniemusik Nesselwang, die ebenfalls mit einem Wagen auf der großen Wiese einritt. Und für das leibliche Wohl war gesorgt: So gab es Currywurst vom Roten Kreuz, selbstgebackene Kuchen und sogar Eis vom Bauernhof.

Eine echte Seltenheit

Damit begann das abwechslungsreiche Showprogramm für Groß und Klein. Neben Pferdequadrillen war dieses Jahr auch zum ersten Mal ein Eselstreitwagen auf den Reiterspielen zu sehen – eine echte Seltenheit. Die Esel Beppo, Bobbi, Gustl und Kasper begeisterten die Kinder. Die Mädchen und Buben durften aber nicht nur zuschauen, beim Ponyreiten durften sie auch selbst einmal in den Sattel steigen. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder war das Kinderschminken.

Icon Galerie 16 Bilder Neben Pferdequadrillen war dieses Jahr bei den Reiterspielen Nesselwang auch zum ersten Mal ein Eselstreitwagen zu sehen – eine echte Seltenheit.

Kopf auf Schweif und Steigbügel an Steigbügel

Die Mitglieder des Reitvereins ritten dieses Jahr als verschiedene Tiere verkleidet wie Pinguine, Giraffen und Löwen über den Festplatz. Für die Kinder wurde auf den Pferden sogar ein Märchen mit Drachen erzählt. Einen weiteren Höhepunkt bot das 1. Königlich-Bayerische Ulanenregiment, das seit 1910 besteht. Die Lanzenreiter ritten in beeindruckenden Formationen. Das Kavalleriereiten funktioniert laut Hartwig Lieb nur, „wenn in so einer Truppe wirklich jeder füreinander da ist und aufeinander achtet. Wir reiten hier wirklich Kopf auf Schweif und Steigbügel an Steigbügel, so nah geht das nur mit gut trainierten Pferden und Reitern.“

Bei diesem abwechslungsreichen Programm war für jeden etwas dabei, und so lockten die Nesselwanger Reiterspiele auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher nach Gschwend.

