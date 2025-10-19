Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

So lief die erste Saison für Sandra Manowski als Pächterin der Seeterrasse Goldhasen am Schwaltenweiher bei Rückholz

„Beste Entscheidung meines Lebens“

So hat Sandra Manowski ihre erste Saison im Goldhasen am Schwaltenweiher erlebt

Die Pächterin der Seeterrasse Goldhasen am Schwaltenweiher blickt auf ihre erste Saison zurück. Über was sie sich besonders gefreut hat.
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Sandra Manowski hat sich ihren Traum erfüllt und die Seeterrasse Goldhasen am Schwaltenweiher übernommen. Eine Entscheidung, die sie wieder treffen würde.
    Sandra Manowski hat sich ihren Traum erfüllt und die Seeterrasse Goldhasen am Schwaltenweiher übernommen. Eine Entscheidung, die sie wieder treffen würde. Foto: Matthias Matz

    Der Sprung aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit ist nicht ohne Risiko. Sandra Manowski hat ihn trotzdem gewagt – und bereut es nicht. „Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, blickt sie auf ihre erste Saison als Pächterin der Seeterrasse Goldhasen am Schwaltenweiher zurück. Nun hofft sie darauf, den kleinen Kiosk an dem beliebten Badesee auch im kommenden Jahr betreiben zu dürfen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden