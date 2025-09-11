Schwangau will Breitbandausbau fortsetzen

In Schwangau soll flächendeckend schnelles Internet für die Haushalte zur Verfügung stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Gemeinderat beschlossen, sich um Fördermittel für den Breitbandausbau zu bewerben. Um die 1,3 Millionen Euro kostet der Ausbau – erhält die Kommune die gewünschte Förderung, müsste sie davon einen Eigenanteil von 131.400 Euro tragen.
Schnelles Internet in Schwangau
