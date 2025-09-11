Icon Menü
Schnelles Internet im Allgäu: Schwangau hofft auf Fördermittel für den Breitbandausbau

Schnelles Internet in Schwangau

Schwangau will Breitbandausbau fortsetzen

Die Gemeinde will für das über 1,3 Millionen Euro teure Projekt eine 90-prozentige Förderung erhalten. Die Masse der Haushalte gilt bereits als ausreichend versorgt.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Um den Breitbandausbau für bislang unterversorgte Haushalte in Schwangau anpacken zu können, hat der Gemeinderat Fördermittel beantragt.
    Um den Breitbandausbau für bislang unterversorgte Haushalte in Schwangau anpacken zu können, hat der Gemeinderat Fördermittel beantragt. Foto: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

    In Schwangau soll flächendeckend schnelles Internet für die Haushalte zur Verfügung stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Gemeinderat beschlossen, sich um Fördermittel für den Breitbandausbau zu bewerben. Um die 1,3 Millionen Euro kostet der Ausbau – erhält die Kommune die gewünschte Förderung, müsste sie davon einen Eigenanteil von 131.400 Euro tragen.

